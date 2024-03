Delio Rossi: “Foggia, ti auguro un epilogo migliore e ti ringrazio. Mio futuro…”

“Serie C girone C? Abbastanza indecifrabile come sempre. Per il Foggia può essere ancora lunga e mi auguro ci sia un epilogo finale anche migliore del mio. E' cambiata la categoria? Ci sono valori tecnici più bassi. Qualcosa di interessante la trovi nei ragazzi. In generale, comunque, fatico a fare un confronto. Mio futuro? Ci sono state diverse squadre che mi hanno cercato. Non sto a dire quali, ma con nessuna di queste mi sono seduto a parlare. Avevo e ho un debito di riconoscenza nei confronti di Foggia, ho ancora affetti qui. Onestamente la Serie C non è il mio campionato. Non so cambiare nemmeno una lampadina, ma so fare l’allenatore. C’è stata qualche situazione quest’anno con qualche squadra ma non è scattata la scintilla. Può darsi capiterà qualcosa, all’estero qualcuna non è andata in porto. Sono in attesa, adesso c’è qualche situazione che si sta evolvendo. Mio Foggia? Devo dire grazie a tutti l’anno scorso. Ho visto fare delle cose incredibili da parte dei miei ragazzi. Sono andati al di sopra delle loro possibilità. Abbiamo cercato di fare tutto il possibile. La partita decisiva, contro il Lecco, è stata quella dell’andata”.