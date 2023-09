Lega Pro, Girone C: Foggia-Virtus Francavilla del 21 settembre si giocherà a porte chiuse

Attraverso un comunicato ufficiale diramato il lo scorso 5 settembre, La lEga Pro aveva annunciato la la squalifica di un turno per il campo del Foggia per la gravità delle condotte dei suoi tifosi nel corso del match contro il Taranto."... In particolare tra il 16’ e il 17’ del secondo tempo i tifosi rossoneri presenti in Curva Sud hanno lanciato sul terreno di gioco sei bengala e tre petardi. Partita sospesa per circa un minuto e intervento necessario dei Vigili del Fuoco per sgomberare il campo. Nei minuti successivi è proseguito il lancio di tre petardi questa volta verso la tribuna, senza provocare conseguenze dannose...".