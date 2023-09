Serie C, 2a giornata: ok Foggia e Benevento. Avellino ancora ko e pari in Picerno-Taranto

Risultati e commenti dei match di Serie C, validi per la seconda giornata del girone C, iniziati alle ore 20.45. Altro ko per l'Avellino

Va in archivio la seconda giornata del girone C di Serie C. Fa scalpore il secondo semaforo rosso del campionato dell'Avellino. La squadra di Rastelli, allestita brillantemente da Giorgio Perinetti nella sessione estiva di calciomercato, non ha ancora raccolto un punto nella nuova stagione agonistica. Ko interno contro il Latina e sconfitta, sta volta di misura a Castellammare, contro la Juve Stabia. Prima vittoria, invece, per Foggia e Benevento, due grandi, sconfitte al primo turno rispettivamente da Taranto e Turris. Le big scontente, oggi hanno trovato riscatto, al cospetto di Giugliano e Virtus Francavilla. Entrambe battute di misura. Si fermano sull'uno a uno Picerno e Taranto. Decisivo il gol di Cianci a tredici dalla fine, per consentire alla formazione guidata da Capuano, di acciuffare quanto meno il pareggio.