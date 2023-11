Foggia-Messina, Modica: “Squadra viva, sono tranquillo. C’è bisogno di serenità”

"Le impressioni non sono malvagie, abbiamo fatto errori, come spesso ci capita nelle ultime partite. Uno lo abbiamo commesso sul fallo da rigore, l’altro grave, in quel momento della gara, non essere stati in grado di capitalizzare l’occasione avuta. Comunque, siamo stati sempre in partita. Sappiamo che dobbiamo superare il momento delicato, lavorare, il nostro campionato è diverso, non è quello di chi lotta per le prime cinque posizioni. Oggi anche il punto ci sarebbe servito per il morale, anche perché abbiamo necessità di sbloccarci, pur utilizzando la fortuna, ed ottenere qualche risultato"