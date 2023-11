Taranto-Messina 2-0, super Bifulco: Capuano batte Modica e vola a -4 dalla vetta in C

Commento e risultato del match del girone C di Serie C, valido per il recupero della terza giornata tra Taranto e ACR Messina.

⚽️

Taranto che ospita l'ACR Messina all'ErasmoIacovone, posizionata al quindicesimo posto nella graduatoria attuale del torneo di Lega Pro. Peloritani desiderosi di tornare a vincere in trasferta, dopo il rocambolesco pari riacciuffato in extremis contro il Crotone. Gara tecnicamente complicate e ricca di insidie sul piano mentale e motivazionale, da non toppare assolutamente in termini di approccio, al netto del rendimento recente della squadra di Eziolino Capuano, protagonista di tre vittorie nelle ultime quattro partite giocate.

PRIMO TEMPO - La partita inizia subito con i padroni di casa pericolosi. Al 3' contropiede gestito da Bifulco che serve Kanoute, con l'ex Palermo che calcia sul primo palo mandando di poco fuori la sfera. L'inizio è tutto a tinte rossoblù, infatti al quarto d'ora arriva il primo gol della sfida: cross di Kanoute con la palla che arriva sui piedi di Bifulco che rientra e calcia battendo Fumagalli. Al 19' la squadra di Capuano sfiora il raddoppio con un infiammato Kanoute che è stato mandato in porta da Cianci, ma la conclusione dell'attaccante senegalese finisce di poco fuori. Minuto 21' e raddoppio Taranto, il quale poi vincerà la partita: grande azione di Bifulco che entra in area saltando tre difensori e calcia insaccando in rete anche grazie all'aiuto di una deviazione. I primi 45' di gioco si chiuderanno sul parziale di 2-0, con ben poche altre situazioni interessanti, ambe due le parti. Messina in grande difficoltà.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa la squadra di Modica non riesce a reagire. Un colpo di testa da parte di Plescia sugli sviluppi di un calcio d'angolo all'inizio della seconda frazione di gioco e un tiro cross nel finale da parte di Ortisi le situazioni più importanti di una squadra peloritana mai realmente entrata in partita sul rettangolo verde pugliese. Taranto che bada al sodo e che crea i presupposti del tris al minuto 61': rimessa di Mastromonaco per Kanoute che conclude in porta trovando la respinta di Fumagalli, che si oppone nuovamente sulla ribattuta di Zonta. I tre punti vanno ad Eziolino Capuano e la sua banda, che vola al quarto posta raggiungendo quota 20 punti, accorciando a -4 dalla vetta (occupata dalla Juve Stabia). Messina che perde nuovamente in trasferta e non da continuità al buon pareggio di Crotone.

