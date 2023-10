Taranto-Messina, Modica: “Dovremo dare tutto. Pugliesi forti, giocano bene”

Il Messina non riesce ad ingranare la marcia. La formazione peloritana non riesce a spiccare il volo raggiungendo la zona playoff. In questo momento i siciliani si trovano al quindicesimo posto, proprio a ridosso della zona playout, con però una gara in meno. Obiettivo del club del patron Sciotto è quello di mantenere la categoria con meno patemi d'animo rispetto alle stagioni passate dove, grazie soprattutto a Ezio Raciti, il Messina è riuscito a salvarsi per il rotto della cuffia. Impegnati domani gli uomini di Giacomo Modica, nella la trasferta di Taranto, tre giorni dopo la sfida col Crotone, per recuperare la sfida. Alla vigilia il tecnico ex Vibonese, ha rilasciato dichiarazioni. Di seguito le parole raccolte da MessinaSportiva.it.: