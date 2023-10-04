Dopo mesi di gravi problemi societari, il Taranto è stato escluso dal campionato di Serie C. Una sanzione di cui si aspettava solamente l'ufficialità, dopo le varie penalizzazioni inflitte nel corso…
Messina
Aria di cambiamento a Messina. Oggi, 2 gennaio, è stato formalizzato l'accordo per l'acquisizione dell'80% delle quote alla AAD Invest Group, una società lussemburghese-americana, dopo il pre-accordo…
Il Catania esce dalla crisi nella serata più importante e batte per 1-0 il Messina nel derby del girone C della Lega Pro grazie ad un calcio di rigore firmato nel primo tempo da Di Carmine. Partita…
Silvio Baldini, tecnico del Crotone ed ex allenatore del Palermo tra le altre, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida di campionato contro il Messina: Palermo, Delio Rossi: “Olimpico…
Catania in finale della Coppa Italia Serie C, Pelligra: “Vittoria entusiasmante” Intervistato da Gazzetta del Sud, ha parlato così l'attaccante del Messina Antonino Ragusa. "In questo momento del…
Giacomo Modica si presta con spirito sereno alle domande dei cronisti locali presenti nella sala stampa del “Pinto”, dopo la netta vittoria ottenuta dal Messina sul campo della Casertana: Milan-Roma,…
Focus a cura di Anthony Massaro Si è concluso il girone d'andata del campionato di Serie C ed a breve i motori ripartiranno. È dunque il momento di un primo, seppur parziale, bilancio circa l'operato…
Il difensore centrale del Palermo Bubacarr Marong è nel mirino del Messina. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su Lacasadic.com, il classe 2000 potrebbe trasferirsi in Lega Pro a titolo…
Il ritorno di Marco Rosafio al Messina sarebbe un colpo importante per l'obiettivo salvezza. L'attaccante italosvizzero, classe 1994, ha già indossato la maglia del Messina nella stagione 2017-2018,…
Giocate buona parte delle gare della diciannovesima giornata di Serie C. Pareggiano a reti bianche Pro Vercelli-Virtus Verona e Atalanta U23-Arzignano. Successo per il Novara che batte in trasferta il…
Il Messina cerca i tre punti nel match in programma questo pomeriggio contro la Juve Stabia. Alle ore 16:15, allo Stadio "San Filippo-Franco Scoglio", andrà in scena la sfida valevole per la…
Parola a Giacomo Modica. L'allenatore dell'ACR Messina - in sede di conferenza stampa - ieri è andato senza troppi giri di parole al punto. Non teme l'esonero, crede nella sua squadra e vuole grandi…
Il Foggia torna a vincere. Successo che sa di ossigeno per i pugliesi che si trovano sopra di due lunghezze dal Giugliano fuori dalla zona playoff. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni…
Il Messina perde ancora ed è la quarta di fila per i peloritani. Siciliani a quota undici punti a meno due dalla salvezza. I peloritani hanno perso 2-0 contro il Foggia. Al termine della sfida Giacomo…
Taranto che ospita l'ACR Messina all'Erasmo Iacovone, posizionata al quindicesimo posto nella graduatoria attuale del torneo di Lega Pro. Peloritani desiderosi di tornare a vincere in trasferta, dopo…
Il Messina non riesce ad ingranare la marcia. La formazione peloritana non riesce a spiccare il volo raggiungendo la zona playoff. In questo momento i siciliani si trovano al quindicesimo posto,…
A cura di Anthony Massaro LA PREMESSA - Giacomo Modica è un tecnico competente, qualificato e dalla importante personalità. Il fido uomo di Zeman ha sempre tenuto la schiena ben dritta e ha sempre…
Il match ACR Messina-Brindisi, valido per la 10.a giornata del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata)…
Parola a Giacomo Modica. L'allenatore dell'ACR Messina - in sede di conferenza stampa - ha commentato il pareggio tra il Picerno di Longo e la sua squadra, nel match valido per l'anticipo della nona…
A cura di Anthony Massaro Il match del "Curcio" tra Picerno e ACR Messina inaugura la nona giornata del girone C di Serie C, in concomitanza con Monopoli-Virtus Francavilla. Friday night interessante…
Allo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno, Basilicata, si gioca Picerno-Messina. Il calcio d'inizio per l'incontro della nona giornata di Serie C è previsto per le 20.45 di venerdì 20 ottobre…
A cura di Anthony Massaro Rischiare di retrocedere prima, fallire poi. L'ACR Messina quest'estate è andato vicino e non poco dal tornare nel ginepraio dei Dilettanti. L'esame playout venne superato…
Parola a Giovanni Modica. L'allenatore dell'ACR Messina - in sede di conferenza stampa ha parlato del match in programma domani, alle ore 20:45 sul campo del Picerno, valido per la nona giornata del…
Parola ad Antonino Ragusa. L'esterno offensivo dell'ACR Messina, al termine del match tra la compagine guidata da Modica e la Casertana, valido per il recupero della seconda giornata del girone C di…
Serie C: pareggio tra ACR Messina e Casertana, sconfitto il Pescara di Zeman
Sono passati all'archivio i match di recupero di alcune giornate del campionato di Serie C. Nel pomeriggio pareggio per due a due tra Spal e Lucchese, gara ripartita dal 57° dopo la sospensione per il…
Cronaca, morto Matteo Messina Denaro. Il boss di Cosa Nostra scompare a 61 anni L'ACR Messina ha vinto in casa l'ultimo match contro l'Avellino per 1-0 grazie al gol dell'ex Plescia. Finale di match…