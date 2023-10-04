Messina, contro il Brindisi opaco e deludente: Ganz lo mette ko, Modica si scusa ⚽️ ⚽️ 28 ottobre 2023 - 08:00 28 ottobre

A cura di Anthony Massaro LA PREMESSA - Giacomo Modica è un tecnico competente, qualificato e dalla importante personalità. Il fido uomo di Zeman ha sempre tenuto la schiena ben dritta e ha sempre…