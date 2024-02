Messina, Modica: “Fatti cambiamenti. Nonostante posizioni basse resta peso maglia”

Come riportato da messinasportiva, il tecnico del Messina Giacomo Modica si è soffermato sull'obiettivo dei peloritani. “Il Messina non è stato costruito per arrivare nei quartieri alti. Abbiamo soltanto tre conferme rispetto ad un anno fa e tanti cambiamenti, ma il percorso è intrigante. Stiamo rispettando una grande tifoseria, con cui c’è empatia, la proprietà e la storia del club. Anche se non siamo nell’alta classifica, resta il peso di questa maglia”.