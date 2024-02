Picerno-Catania, Lucarelli: “Brutta partita. Vedremo se intervenire sul mercato”

"Brutta partita da parte di entrambe le squadre, il Picerno è riuscito a far gol. All’interno di questa brutta partita chi ha avuto più palle gol siamo stati noi. Lo ripeto, brutta partita in fase di costruzione. La squadra tutto sommato è stata equilibrata ma c’erano in campo una formazione in fiducia e una che è un cantiere in questo momento. Dobbiamo fare delle valutazioni interne, abbiamo due slot e dobbiamo decidere cosa fare. La situazione è questa, vedremo se intervenire sul mercato. Dobbiamo fare di più. Casertana? Al momento non è ipotizzabile nessun rientro. Di Carmine ha avuto un problema fisico, noi dobbiamo pensare a lavorare con chi abbiamo a disposizione in questo momento. Allenamenti? I primi due di una settimana tipo li aprirei a tutti per far vedere qualche dettaglio sul nostro lavoro quotidiano”.