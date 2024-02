Brescia, Cistana rinnova il contratto: inserita clausola in favore di club di Serie A

Tormentone Cistana quello che ha interessato l'ambiente bresciano. Il difensore centrale è stato vicino a lasciare il club lombardo ma alla fine, complice un infortunio, è rimasto alla corte di Maran. Dopo lunghe settimane di trattative, il club del patron Cellino è pronto a blindare Andrea Cistana. Il difensore in scadenza di contratto il prossimo giugno, tra oggi e domani metterà la firma sul contratto che lo legherà alle rondinelle per altre tre stagioni. Ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, nel nuovo contratto è stata inserita una clausola di uscita in caso di chiamata da un club di Serie A.