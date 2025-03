Serie C, ufficiale l’esclusione del Taranto. Penalizzazione anche per il Messina

Dopo mesi di problemi societari, è arrivata l'esclusione dal campionato per il Taranto. Sanzionato anche il Messina

Dopo mesi di gravi problemi societari, il Taranto è stato escluso dal campionato di Serie C. Una sanzione di cui si aspettava solamente l'ufficialità, dopo le varie penalizzazioni inflitte nel corso della stagione. Non solo i pugliesi: anche il Messina è stato sanzionato di 4 punti, per alcune violazioni di natura amministrativa. Punite anche la Lucchese (6 punti) e la Triestina (4 punti).