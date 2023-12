Serie C, 19a giornata: ok le capoliste dei tre gironi. Vincono Padova e Avellino

Giocate buona parte delle gare della diciannovesima giornata di Serie C. Pareggiano a reti bianche Pro Vercelli-Virtus Verona e Atalanta U23-Arzignano. Successo per il Novara che batte in trasferta il Fiorenzuola. Scappa la capolista Mantova che vince in trasferta. Torna al successo il Vicenza con l'esordio in panchina di Vecchi. Successo per il Padova che rimane a quattro punti di distanza dalla capolista. Vittorie di misura per Lucchese e per la capolista Torres contro rispettivamente Ancona e Pineto. Successo anche per il Gubbio. Finale pazzo tra la Carrarese e il Pontedera. La capolista Juve Stabia batte il Picerno e allunga sulle inseguitrici. Ritorna al successo la Turris contro il Brindisi. Pareggio per il Messina contro il Monopoli. Successo per Avellino e Taranto.