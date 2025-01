Messina, la AAD Invest Group acquisisce l’80% delle quote: il comunicato

Aria di cambiamento a Messina. Oggi, 2 gennaio, è stato formalizzato l'accordo per l'acquisizione dell'80% delle quote alla AAD Invest Group, una società lussemburghese-americana, dopo il pre-accordo firmato il 21 novembre. Questa rappresenta una possibile svolta per la squadra siciliana, che ha bisogno di investimenti per tornare ai livelli toccati negli anni precedenti al fallimento.