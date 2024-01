Calciomercato Palermo, Di Marzio: “C’è una trattativa con l’ACR Messina per Marong”

Il Palermo sta trattando in queste ore per cedere il cartellino di Bubacarr Marong all'ACR Messina, club che milita nel girone C di Serie C.

Il difensore centrale del PalermoBubacarrMarong è nel mirino del Messina. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su Lacasadic.com, il classe 2000 potrebbe trasferirsi in Lega Pro a titolo definitivo. Marong, nato in Gambia, è arrivato al Palermo nel 2019. Ha esordito in prima squadra nella stagione 2020-2021, giocando 9 partite in Serie C, da sommare alle successive 7 che totalizzerà nella stagione successiva con Filippi e Baldini. Nella scorsa annata è stato girato in prestito al Gelbison, sempre nella terza divisione professionistica, dove ha collezionato 14 presenze ed una retrocessione in D, attraverso i playout.

L'ACR Messina, che lotta per la salvezza in Serie C, è alla ricerca di un difensore centrale e Marong sarebbe un profilo interessante per la squadra allenata da GiacomoModica. I contatti tra le due società sono in corso e la trattativa potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Il ventitreenne, messo fuori squadra dal club targato City Group, ha raccolto in questo periodo la bellezza di 900' ed 1 gol con la Primavera. Seguiranno aggiornamenti sul suo futuro.

