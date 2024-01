Cittadella, Marchetti: “Palermo? Sarà diverso. Solo noi non cambieremo pelle”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale del Cittadella, prossimo avversario in campionato del Palermo.

Mediagol ⚽️

"Se potrò cercherò di difendere questo gruppo, di toccarlo il meno possibile senza alterarne gli equilibri. Non sarà facilissimo perché il mercato è imprevedibile, ma la mia idea è di conservare quello che ho, mentre l’anno scorso è stato l’esatto opposto". Lo ha detto Stefano Marchetti, intervistato ai microfoni de "Il Mattino". Fra i temi trattati dal direttore generale del Cittadella, prossimo avversario in campionato del Palermo, anche le strategie relative alla sessione invernale di calciomercato. Ma non solo...

"I ragazzi devono capire che in questo momento il miglior posto per loro è proprio il Cittadella. Sono in una posizione di classifica in cui possono sognare, qui hanno trovato l’equilibrio e l’ambiente ideale per tirar fuori le proprie qualità, cambiare è un gran rischio. I nostri risultati sono il frutto di un insieme di cose: la voglia di riscatto di determinati giocatori che magari si erano un po’ persi, la voglia di altri desiderosi di dimostrare che non sono da Serie C ma da B, la voglia e la maturazione di uno staff e di un allenatore che sono cresciuti molto, sino al punto di assaporare il sogno di fare davvero bene. Sappiamo che è difficile restare sul pezzo e l’aspetto che può metterci in difficoltà è proprio questo mercato, perché se nella testa di qualcuno si insinua il tarlo sbagliato, ci si mette un secondo a passare da giocatore contento e felice ad uno scontento e non più positivo", le sue parole.

"Sono convinto che il gruppo sia maturo, non ci sono motivi per andare altrove. Carissoni e Magrassi sul mercato? Quando parlano i procuratori siamo al chiacchiericcio. Che Magrassi possa piacere al Sudtirol ci sta, ma non ho ricevuto alcuna richiesta. Può darsi che arrivi più avanti. Girone di ritorno? Finito un campionato ne inizia un altro, noi dovremo essere bravi ad affrontarlo con lo stesso identico entusiasmo, sapendo però che già il Palermo sarà diverso rispetto a prima. Il 95% delle formazioni subirà ritocchi, chi non cambierà pelle saremo noi e pochi altri, forse il Parma. Il test è proprio sul girone di ritorno: se affrontato come quello d’andata, una volta raggiunta la salvezza, potremo divertirci. Ma è bene procedere per step, un passo alla volta", ha concluso Marchetti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.