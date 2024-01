Palermo, sondato Santiago Pierotti del Colón. L’attaccante conferma: “C’è qualcosa”

Palermo targato City Football Group già in modalità full-immersion in ottica calciomercato. Sessione di gennaio già al via e management rosanero pronta a piazzare quei colpi utili a potenziare l'organico, rimodulando la composizione della rosa con qualche cessione. Per quanto concerne il reparto offensivo, sono arrivate delle indiscrezioni dall'argentina, che riguardano SantiagoPierotti del Colón e la società rosanero. Il classe 2001, autore di 10 gol e 3 assist con la casacca rossonera, tra Superliga e Copa de la Liga - Playoffs, è intervenuto ai microfoni di LT10, facendo il punto - anche - su questo tema: "Sono sereno, sono legato ad un contratto con la società. Non possiamo fare nulla riguardo a ciò che è successo, ma possiamo fare qualcosa per il futuro. L'idea dell'allenatore è affrontare al meglio ciò che verrà in futuro, per riportare il Colón in Primera Division. Sondaggio del Palermo? C'è qualcosa, stanno negoziando il mio procuratore ed il club, io sono concentrato sul campo e tranquillo. In queste situazioni si vive un po' di tutto, ma bisogna mantenere la calma".