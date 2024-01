GdS: “Serie A su Segre ma per il Palermo l’ex Torino è incedibile”

Il Palermo non sarebbe però intenzionato a lasciar partire uno degli elementi più preziosi della formazione di Corini, rispedendo al mittente ogni eventuale richiesta per Segre. Tuttavia, il club rosanero sarebbe interessato anche a rinforzare il proprio pacchetto di centrocampisti in questa sessione di calciomercato invernale ma opterebbero per un profilo preferibilmente "under" in grado di aggiungere qualità ed alternative valide nel reparto. Un obiettivo di mercato al momento non prioritario per i siciliani che aspettano le giuste occasioni nelle fasi successive della finestra invernale.