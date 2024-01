GdS: “Si riaprono le porte di Torretta. Attesa per Lucioni e Coulibaly. Graves…”

Dopo aver ricaricato le batterie godendosi le festività, i rosanero si sono riuniti a cena e questo mercoledì lavorano in una doppia seduta d'allenamento, la prima del 2024. Mister Corini spera di poter recuperare alcuni preziosi elementi in vista del rientro in campo contro i veneti, con le condizioni da valutare di Mamadou Coulibaly e di Fabio Lucioni, assenti nell'ultima porzione di campionato. Questi ultimi potrebbero rientrare per il match del "Tombolato" oppure aspettare la gara successiva contro il Modena per evitare rischi. Da monitorare anche Simon Graves e Claudio Gomes, che contro la Cremonese hanno stretto i denti nonostante le loro condizioni fisiche non fossero ottimali. Chi non ci sarà di certo sarà Ivan Marconi, il quale dovrà scontare la seconda giornata di squalifica delle tre totali rimediate.