Calciomercato Novara: in arrivo l’ex Palermo Lancini dalla Virtus Entella

Il difensore ex Palermo Edoardo Lancini, attualmente in forza alla Virtus Entella, è ad un passo dal Novara.

Novara scatenato sul mercato. Dopo l'arrivo di Ongaro, il club piemontese, si prepara a mettere a segno un nuovo colpo per arricchire il proprio reparto difensivo. Si tratta dell'ex Palermo Edoardo Lancini, reduce dall'esperienza non troppo fortunata con la Virtus Entella, dove ha collezionato appena 6 presenze in questa stagione. Il ds Pietro Lo Monaco sembra essere vicino a chiudere l'operazione. Si attendono ulteriori sviluppi.