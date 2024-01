Calciomercato Palermo, Modena punta Soleri: contatto tra i club, Pisa c’è. Dettagli

Il cartellino di Edoardo Soleri fa gola a molti club di B: Il Modena muove passi concreti per la boa scuola Roma, c'è anche il Pisa ma non solo. Le strade del classe 1997 e del Palermo potrebbero separarsi.

Fattore dirimente sul rettangolo verde, per la sua rara capacità di impattare ed incidere sul match da subentrante in corso d'opera, protagonista assoluto in ogni sessione di calciomercato. Edoardo Soleri, duttile terminale offensivo classe 1997, si appresta a vivere l'ennesimo articolato ed estenuante capitolo, dall'epilogo incerto e ad oggi non semplice da decifrare, del suo amore, profondo e per certi versi tormentato, di matrice umana e professionale, con il Palermo FC.

Una parabola spesso in salita ma comunque pregna di gratificazioni significative, sospeso in un limbo costante tra panchina e manto erboso, dimensione in cui la boa scuola Roma ha cercato di capitalizzare al meglio i minuti concessi dal tecnico di turno. Settantacinque presenze e diciotto gol complessivi, oltre a svariati e preziosi assist, il ruolo trascinante e decisivo da supersub nell'esaltante cavalcata della banda Baldini dalla Lega Pro alla Serie B. Dodici centri pesantissimi, su tutti quello provvidenziale che ha salvato Brunori e compagni sull'orlo del baratro nei quarti di finale playoff contro la Virtus Entella al Barbera.

La scorsa stagione non semplice in Serie B, in cui il ragazzo si è progressivamente guadagnato il suo spazio, dopo un avvio in naftalina, collezionando ventinove presenze e quattro reti, la zuccata da tre punti contro la Reggina, il gol del momentaneo pari a Parma segnato ad un icona mondiale del ruolo tra i pali come Gigi Buffon, due tra i momenti apicali del suo campionato. Il dissidio costante tra la legittima aspirazione professionale di una maggiore continuità di impiego ed il legame viscerale con la piazza ed il club rosanero. Travaglio tradotto in una profonda riflessione sul da farsi la scorsa estate, con il Brescia già pronto ad accoglierlo a braccia aperte, forte di un'intesa di massima già definita col Palermo, poi una spettacolare rovesciata in amichevole contro il Bologna, gol dall'accezione simbolica che ribalta, unitamente a stima incondizionata manifestatogli da tecnico e management del club di viale del Fante, un destino che pareva già scritto. Contratto prolungato fino al 2026 ed adeguamento dell'ingaggio, Soleri ed il Palermo restano e ripartono insieme, con l'obiettivo Serie A, anche nel campionato di Serie B 2023-2024. Tuttavia, la strada per l'ex Padova si fa sempre più in salita, anche in questo girone d'andata. Il gol in Coppa Italia contro il Cagliari che porta la squadra di Corini ad un passo dai calci di rigore, la rete che chiude i conti nel blitz esterno contro la Reggiana. L'assist per Di Francesco che bagna con il gol il suo approdo in rosa contro la Feralpisalò. Poi tanta panchina, Soleri gioca una sola gara da titolare al Barbera contro il Lecco, per cinque volte non mette piede sul terreno di gioco e salta un paio di convocazioni a causa di un infortunio. Si procura con caparbietà la punizione magicamente trasformata da Stulac che evita il ko con lo Spezia, inspira con una torre il pari di Di Francesco con la Cremonese dando peso e profondità al reparto negli ultimi venti minuti contro i grigiorossi. Adesso il calciomercato invernale come nuovo bivio nel percorso calcistico dell'attaccante romano. Alternativa part-time di lusso nel roster offensivo del Palermo di Corini che punta alla Serie A o protagonista di primo piano in uno dei vari club che monitorano con attenzione l'evoluzione del suo futuro?

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, sono diverse le società che avrebbero individuato nel profilo del classe 1997 un rinforzo ideale per il proprio reparto avanzato. Il Modena, attualmente ottavo in classifica e che punta all'accesso ai playoff, è ad oggi il club che ha mosso i passi più concreti. Contatti già avviati tra le due dirigenze, con il direttore sportivo dei canarini, Davide Vaira, che avrebbe già palesato il suo interesse per il calciatore al management della società di viale del Fante al fine di sondare eventuale formula e fattibilità dell'operazione. Pista concreta anche se ancora in embrione, con la trattativa di fatto nascere e svilupparsi nei prossimi giorni. Anche il Pisa del tecnico romano, Alberto Aquilani, avrebbe messo il profilo di Soleri in cima alla lista dei desideri per potenziare il proprio reparto offensivo. Sono almeno un altro paio, oltre a quelli già citati, i club di Serie B che gradirebbero non poco incastonare il tassello Soleri nel mosaico del proprio attacco. Il Palermo stima incondizionatamente l'uomo, il calciatore ed il professionista e, tendenzialmente, non vorrebbe privarsi di un vero e proprio plus, in grado di mutare volto e ritmo al reparto offensivo in corso d'opera e spesso spaccare le partite. Tuttavia, al cospetto di un'offerta congrua, ed in relazione anche a quella che sarà la volontà espressa dal calciatore, prenderà in debita considerazione le eventuali proposte, contemplando anche l'ipotesi di una cessione dell'ariete ex Almere City. Valore del cartellino stimato in un range tra i settecento e novecentomila euro, nel caso in cui Soleri, legato dal Palermo da un contratto in scadenza a giugno 2026, dovesse partire l'operazione potrebbe definirsi a titolo definitivo o con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Gennaio è il mese decisivo per il futuro di Edoardo Soleri, la strada del classe 1997 e quella del Palermo potrebbero ,stavolta, davvero separarsi.

