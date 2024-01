Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Via Mateju, Valente e Soleri? Caso…”

Un poker di risultati utili per dare un calcio alla crisi. Il Palermo di Corini si regala una pausa invernale serena con ben otto punti in quattro gare ed un successo di prestigio contro la Cremonese, agguantata al quinto posto in graduatoria. Club targato City Football Group già in modalità full-immersion in ottica calciomercato. Sessione di gennaio già al via e management rosanero pronta a piazzare quei colpi utili a potenziare l'organico, rimodulando la composizione della rosa conqualche cessione. Corriere delllo Sport che fa il punto della situazione in merito a strategie ed obiettivi della società di viale del Fante. Priorità laterale basso di destra: uno tra Mateju e Buttaro partirà, opzione Diakite come profilo under e Dickmann in qualità di over di maggiore esperienza. Riflettori puntati anche sul roster offensivo, Valente è in predicato di salutare u compagni con Sudtirol e Cesena, oltre a varie big di Lega Pro, sulle sue tracce. Palermo che ovvierà all'addio dell'ex Carrarese innestando un altro attaccante esterno, piace molto Caso del Frosinone. Mancuso confermatissimo come jolly d'attacco, da definire la posizione di Soleri che ha prolungato fino al 2026 il suo legame professionale con il club ma potrebbe anche prendere in considerazione la corte del Pisa e con essa la prospettiva di andare a giocare con maggiore continuità in Serie B.