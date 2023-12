Calciomercato Palermo, chances Serie A e bivio gennaio: strategia e mosse club rosa

Otto punti in quattro gare per risvegliarsi dalla catalessi, mentale, atletica e tecnica, che aveva impelagato Brunori e compagni nella palude di una crisi trasversale. A Parma una scossa nervosa e caratteriale, con una stoica e strenua difesa in trincea della porta difesa da Pigliacelli, due perle da solista di Brunori , la stoccata di Segre , la rimonta subita nel recupero densa di rimpianti. Contro il Pisa sofferenza e patimento iniziale, lampi di Insigne e Brunori, solito blackout post intervallo, reazione rabbiosa all'andazzo controverso e vittoria salvifica firmata Segre. A Como un signor primo tempo, con linearità, fluidità ed incisività inedite sul piano del gioco, gol di Di Francesco e traversa di Insigne, la sensazione di aver ritrovato ego, autostima e brillantezza. Tilt come da tradizione in avvio di ripresa, sorpasso lariano, controsorpasso rosa con testa, cuore e carattere, la sciocchezza di Marconi all'ultimo respiro che pregiudica il successo. Oscillazioni frenetiche di qualità ed intensità della performance nell'arco dei novanta e passa minuti.

Dopo la sosta, la squadra di Corini si smarrisce progressivamente. Il pari in extremis contro lo Spezia, ancora Stulac su punizione all'ultimo respiro, è l'ultimo segnale di calcistica vitalità. Il tonfo interno contro il Lecco, in una gara tatticamente scriteriata a tratti, ma segnata anche da cattiva sorte, è una picconata a certezze, riferimenti ed autostima del gruppo. Seguiranno una serie di performances opache e deludenti, altre calcisticamente inspiegabili e disarmanti, Sconfitta senza appello contro la Sampdoria a Marassi,ko cocenti al Barbera con Cittadella e Catanzaro,il brodino da tre punti contro il Brescia e lo scialbo pari di Terni. Sei punti in otto gare e Palermo ruzzolato all'ottavo posto. La contestazione feroce nei confronti di tecnico e squadra, il percorso di autoanalisi tra tutte le componenti in seno al club durante la sosta, proprietà e management che blindano la panchina di Corini. Il resto è storia recente. Si intravede la luce in fondo al tunnel. Palermo si compatta nella sofferenza, torna a far punti e gradualmente gioco, mostrando spirito gladiatorio ed unità di intenti che fanno ben sperare. Quinto posto in coabitazione con la Cremonese e seconda piazza che dista solo tre punti. Compagine di Corini nel gotha della zona playoff e con ancora concrete chance di puntare alla promozione diretta.