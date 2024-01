SONDAGGIO CALCIOMERCATO PALERMO: QUALE REPARTO VA RINFORZATO?

Partirà ufficialmente il prossimo 2 gennaio la sessione invernale di calciomercato, che si concluderà il 31 gennaio 2024 alle ore 20:00. Un mese focale in chiave presente e futura al fine di migliorare la rosa a disposizione di Eugenio Corini. Capitalizzare al meglio le indicazioni fornite dal rettangolo verde in questo girone d'andata, colmare le evidenti lacune in organico, cercando di definire e potenziare un'intelaiatura di buon livello senza inficiarne equilibri, pilastri e fondamenta.