Palermo, verso il Parma: report dell’allenamento odierno. Tornano Soleri e Coulibaly

Coulibaly e Soleri in gruppo e dunque disponibili per Parma-Palermo. Mister Corini potrà contare su due elementi importanti.

Il Palermo si prepara alla sfida del "Tardini" contro la capolista Parma, in programma questa domenica alle ore 16:15. Un big match che potrebbe significare davvero molto per il tecnico Eugenio Corini. Il club rosanero comunica i rientri in gruppo di due pedine importanti per il mister. Coulibaly ha smaltito l'influenza, mentre Soleri è guarito dal problema muscolare accusato all'adduttore prima di Terni: