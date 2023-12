Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: nuova multa per il Palermo

Sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo a margine della quindicesima giornata di Serie B.

Dopo la quindicesima giornata di Serie B sono state rese note le decisione del Giudice Sportivo. Fermato per due turni Giacomo Calò del Cosenza per aver rivolto un’espressione ingiuriosa al direttore di gara. Sono cinque invece i calciatori squalificati per una giornata: si tratta di Edoardo Pieragnolo della Reggiana, Fabio Depaoli della Sampdoria, Antonioluca Fiordilino della Feralpisalò, Ben Lhassine Kone del Como e Marco Nasti del Bari.

Due, invece, i club multati. Il Palermo a margine della partita casalinga persa contro il Catanzaro, è stato punito per lancio di petardi nel settore ospiti e lancio di bottigliette sul terreno di gioco.

“Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria due petardi; per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette di plastica e oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”, si legge nel comunicato diramato dalla Lega B.

Ammenda di 8 mila euro anche per il Catanzaro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere omesso di impedire l’ingresso sul terreno di giuoco a persona non autorizzata che protestava con veemenza contro una decisione arbitrale”.

