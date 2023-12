Palermo, Corriere dello Sport: “Corini ha fiducia CFG, tocca alla squadra. Grosso…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la crisi del Palermo di Corini. Nessuna concreta avvisaglia di cambio di guida tecnica al momento, le società ribadisce fiducia incondizionata a Corini e le voci su Grosso, già subentrato all'ex compagno di squadra in rosanero a Brescia e reduce da un esonero burrascoso a Lione, non trovano oggettiva conferma. Non resta che prepararsi al meglio per la probante trasferta del Tardini contro il Parma, al cospetto della squadra di Pecchia meritatamente capolista del torneo cadetto in coabitazione con il Venezia di Paolo Vanoli. Reduce da un periodo complicatissimo, caratterizzato da prestazioni opache e risultati negativi, il Palermo arriva a questo big match incerottato ed in condizioni psicologiche non certo ideali. Tuttavia, bisogna cercare di trovare energie nervose e mentali per reagire e trovare un risultato che possa restituire un minimo di serenità e fiducia a squadra e ambiente. Corini ha sempre predicato umiltà, coesione e spirito di sacrificio, nell'auspicio di poter uscire insieme, da blocco monolitico, dal labirinto in cui il Palermo si è suo malgrado infilato. Gli infortuni hanno sicuramente inciso nel percorso di involuzione della formazione rosanero, scivolata dal secondo all'ottavo posto dopo il magro score di cinque punti racimolati in sette partite, Vasic, giovane talento da svezzare, dovrebbe tornare in gruppo, così come Soleri che ha giocato da titolare soltanto in un'occasione in questa prima parte di stagione. Corini ritroverà certamente Coulibaly, tra i più in forma a centrocampo, Stulac si candida per una maglia da titolare dopo il gol al Catanzaro, idem Valente autore di una buona porzione di gara contro i calabresi. Insigne dovrebbe tornare disponibile dopo lo stop per lombalgia, nche se l'ex Frosinone non è stato certamente tra i più performanti fin qui, al pari dell'altro esterno di attacco Di Francesco. C'è bisogno anche di una reazione vigorosa e tangibile da parte della squadra, che devono decisamente alzare l'asticella di intensità e qualità delle prestazioni sul campo, non nascondendosi dietro i rumors di un possibile cambio di guida tecnica. Un match contro un avversario di grande spessore, con pronostico chiaramente avverso a Brunori e compagni, deve offrire stimoli e motivazioni superiori alla norma. Parma è forse l'ultimo appello, affinché i calciatori rosanero dimostrino con i fatti di credere ancora alla possibilità di uscire dal tunnel della crisi con Corini ancora saldo sulla sua panchina.