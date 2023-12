Palermo, Gds: “CFG guarda lontano, investiti 40 milioni per il club rosanero…”

C'è un Palermo che guarda avanti e non si ferma, investendo capitali importanti e pianificando un pronto ritorno del club di viale del Fante nell'olimpo del calcio italiano. Considerazione che stride con il cammino fin qui deludente della squadra di Corini, incagliatasi in una crisi profonda e trasversale che ha vanificato l'ottimo avvio di stagione. I soli cinque punti raccolti nelle ultime sette gare, al culmine di prestazioni lacunose ed a tratti calcisticamente disarmanti, hanno fatto perdere diverse posizioni in classifica a Brunori e compagni. Tuttavia, come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, dando un'occhiata al bilancio depositato della società di Viale del Fante, primo targato CFG, la nuova proprietà ha già investito circa 40 milioni di euro, compresa la cifra per rilevare l'80% delle quote, al fine di sostenere le ambizioni della causa rosanero. Nello specifico si evince come oltre 23 milioni siano stati stanziati per la stagione in corso, da aggiungere ai quasi tre milioni già elargiti nel bilancio precedente. Voce ingaggi triplicata, dai 4,6 milioni a 16 milioni di euro circa per i compensi dei calciatori in organico. Più di 8 milioni spesi per gli acquisti nella campagna trasferimenti estiva, senza dimenticare i 3,5 milioni per il centro sportivo di Torretta che sarà completato nei prossimi mesi. Computo totale che deve tenere conto anche degli esborsi del CFG dal giugno 2023 ad oggi, un impegno sostanziale e di notevole entità, che testimonia inconfutabilmente come la holding inglese di proprietà araba stia edificando per il Palermo FC un futuro prestigioso e vincente, nonostante nell'immediato la compagine di Corini stia vivendo un frangente particolarmente critico ed opaco della propria stagione calcistica.