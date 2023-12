Beppe Accardi: “A Palermo dall’inizio dell’anno ambiente ostile per Corini”

“A Palermo dall'inizio del campionato c’è sempre stato un ambiente ostile nei confronti del tecnico: la squadra ne risente", così Beppe Accardi ai microfoni di Tmw. Il noto operatore di mercato ha rilasciato un'intervista in cui si è soffermato sulla formazione rosanero e non solo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

PALERMO- "Bisogna avere pazienza, fare lavorare in tranquillità il mister e la squadra. Perché creare delle tensioni più del dovuto non porta risultati, ma più problemi. In un momento di difficoltà non si può sparare sulla croce rossa. Il Palermo ha deciso di andare avanti col tecnico, quindi bisogna supportarlo".