Serie B, Moriero: “La delusione è il Palermo, ma niente critiche a Corini”

SU NAPOLI-INTER - "Il Napoli stasera giocherà contro l’Inter, poi con la Juve: il calendario non è facile. Ma può riprendersi. Mazzarri l’uomo giusto? Quando cambi l’allenatore finiscono gli alibi. Il giocatore deve dare ancora di più. È un inizio, il Napoli deve stare nelle prime quattro. Con Mazzarri ha iniziato bene. E stasera? Credo che l’Inter sia la squadra più forte. Affrontare il Napoli non è mai facile. L’Inter deve riconquistare il primo posto, avrà alcuni giocatori più freschi. Alla fine la spunterà l’Inter", le sue parole.

SERIE B -"La B è molto faticosa. Oltre al Venezia la sorpresa è il Catanzaro. La delusione è il Palermo che per l’organico e la piazza poteva stare più sopra: ma niente critiche a Corini, so quanta passione ci mette un allenatore, so come lavora, è un professionista serio molto legato alla piazza. Dovrebbero essere i calciatori a fare quadrato nello spogliatoio e cercare di dare una svolta alla situazione. Il Palermo gioca in B ma dovrebbe fare la Serie A. Io il campionato di B l’ho fatto, è lungo e faticoso. Ci metti poco a fare sconfitte e poi una serie di vittorie", ha concluso Moriero.