Parma-Palermo, parte vendita biglietti per il match del Tardini: info settore ospiti

Palermo atteso dalla trasferta di Parma dopo il ko con il Catanzaro: info per acquistare i biglietti del settore ospiti allo stadio Tardini

Il Palermo è chiamato a rialzarsi da questo momento a dir poco complicato e dovrà farlo contro un avversario sicuramente non agevole. Allo stadio Ennio Tardini di Parma andrà in scena il big match tra rosanero e crociati, in programma domenica 10 dicembre alle ore 16:15. Queste le informazioni fornite dal sito ufficiale del club ducale circa la prevendita dei biglietti e sui prezzi per il settore ospiti:

Parte oggi la prevendita dei biglietti per i prossime due impegni casalinghi del Parma. Nel mese di dicembre si giocheranno Parma-Palermo (16ª giornata del campionato Serie BKT 2023/2024), in programma allo stadio Ennio Tardini di Parma domenica 10 dicembre (ore 16:15), dopo che si è conclusa domenica 3 dicembre la fase riservata agli “ABBONATI CROCIATI”, e Parma-Ternana (18ª giornata del campionato Serie BKT 2023/2024), in programma allo stadio Ennio Tardini di Parma sabato 23 dicembre (ore 14:00).

I titoli di ingresso sono disponibili sul circuito Ticketone fino alle ore 15:15 del giorno della gara contro i rosanero, on line e nei punti vendita abilitati, mentre contro i rossoverdi il 23 dicembre sarà possibile fino alle ore 13:00 del giorno della gara, on line e nei punti vendita abilitati.

SETTORE OSPITI: PARMA-PALERMO

A partire da oggi, sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti per i tifosi: 20,00 euro per l’intero, 5,00 euro per il Ridotto Under 14.

