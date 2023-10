Picerno-Messina 1-1, errori e gol nella ripresa: Emmausso risponde a Murano al Curcio

Commento e risultato del match tra Picerno e Messina, valido per la nona giornata del girone C di Serie C, edizione 2023-2024.

A cura di Anthony Massaro

Il match del "Curcio" tra Picerno e ACR Messina inaugura la nona giornata del girone C di Serie C, in concomitanza con Monopoli-Virtus Francavilla. Friday night interessante che vede impegnate una delle grandi del calcio siciliano, come la società biancoscudata.

Messina disposto sul manto erboso dell'impianto lucano con il 4-2-3-1, sistema di gioco leggermente diverso rispetto al marchio di fabbrica caratterizzante nella carriera dell'allenatore zemaniano, Giacomo Modica. Fumagalli confermato tra i pali, Salvo e Ortisi presidiano le corsie da laterali bassi, Manetta e Ferrara formano il tandem dei centrali difensivi nel cuore della retroguardia. Franco e Frisenna cerniera di interni in zona nevralgica, Cavallo e Ragusa aculei del tridente offensivo completato da Emmausso nella veste di trequartista. Bomber Plescia funge da unico terminale di riferimento al centro dell'attacco. Il 4-2-3-1 coniato da Longo in casa rossoblù è un mix di equilibrio, solidità e qualità. Una formazione di casa manovriera e audace nel tentare di proporre un calcio di palleggio.

PRIMO TEMPO - Dopo sei minuti di gioco, ecco la prima occasione della partita per la formazione ospite, con Emmausso (ex di giornata): il 10 peloritano calcia dal limite dopo un palleggio sbagliato di De Ciancio, ma Summa (portiere del Picerno) respinge. Il Messina si dispone con il baricentro molto pronunciato sul terreno di gioco: linea difensiva all'altezza della mediana e propensa ad accorciare in avanti, squadra corta ed aggressiva, con tridente offensivo e coppia di interni in pressione asfissiante sul primo possesso lucano. Ospiti che si prendono qualche rischio ma si muovono in maniera sincrona e scalano con i tempi giusti, riuscendo spesso a recuperare la sfera sulla trequarti avversaria e spezzando sul nascere ogni manovra dei padroni di casa, sempre coraggiosi nel voler ripartire da dietro. Vigoria e dinamismo non mancano ai ragazzi di Modica, che peccano però di lucidità e precisione in sede di transizione e rifinitura ogni qualvolta imbastiscono la trama offensiva.

Al 10' ci prova il Picerno con Garcia, che di testa da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. Tra il minuto trentasette e il quarantaquattro, ci prova due volte Pablo Vitali (esterno della squadra di Longo) che in entrambe le situazioni non prenderà il bersaglio. Al 45' clamorosa occasione per il Messina!Plescia allunga sul secondo palo e Manetta non riesce a trovare la porta. Palla larga di un soffio. Chiude nel secondo minuto di recupero la prima frazione con un'occasione il club situato in Basilicata, con Fumagalli che respinge il tentativo di testa da parte di Allegretti.

SECONDO TEMPO - Ripresa che si dipana in avvio sulla medesima falsa riga del primo tempo sul piano di intensità ed equilibrio. Solo al 67' la prima occasione del secondo tempo sul rettangolo verde del Curcio, con l'azione insistita del Picerno e la palla che arriva al Samurai Murano che batte Fumagalli con una potente conclusione. Dal gol in avanti la sfida si stappa e nascono diversi capovolgimenti di fronte che rendono il finale di partita, godibile ed interessante.

Superato ampiamente il settantatreesimo giro d'orologio Plescia conquista calcio di rigore per il Messina, il quale viene trasformato da Emmausso, abile nello spiazzare l'estremo difensore avversario (autore del terzo gol in carriera al Picerno). Dopo l'1-1 entrambe vogliono vincerla e fanno di tutto per raggiungere il tanto agognato risultato. Al minuto 85' è ancora una volta il centravanti ex Avellino a rendersi pericoloso nei dintorni dell'area avversaria, ma il suo tiro dal limite non trova concretezza ed esce di poco a lato. L'ACR passa al 4-3-3 nel finale, ma il Picerno sfiora di beffare i messinesi con il subentrato Santarcangelo, che davanti a Fumagalli viene ipnotizzato.

La squadra di Modica ottiene il suo secondo punto della stagione in trasferta e raggiunge la doppia cifra in classifica, salendo provvisoriamente all'undicesimo posto del girone C di Lega Pro. Picerno che continua a rimanere imbattuto tra le proprie mura e che soprattutto mantiene la zona playoff, con 13 punti totalizzati.

