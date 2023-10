Picerno-Messina, Modica: “Ce la giochiamo con tutti solo se lo facciamo da squadra”

Le dichiarazioni di Giacomo Modica, allenatore dell'ACR Messina alla vigilia del match contro il Picerno, valido per la nona di Serie C.

Parola a Giovanni Modica. L'allenatore dell'ACR Messina - in sede di conferenza stampa ha parlato del match in programma domani, alle ore 20:45 sul campo del Picerno, valido per la nona giornata del girone C di Serie C. Di seguito, le parole dell'ex Vibonese e Cavese tra le altre:

“Polito ha avuto la sua opportunità sulla fascia. È molto probabile che possa giocare Salvo, che ha grande fisicità, gamba ma è un po’ indisciplinato in qualche situazione. Merita la sua chance, è arrivato il momento. Giunta ha qualità ma è reduce da un problema al ginocchio. Sto cercando di recuperarlo gradualmente, dopo lo scampolo di partita con la Casertana. Il black-out che abbiamo accusato in quella gara con il Sorrento? Non eravamo scarsi noi che ci abbiamo perso e non a caso loro hanno appena rifilato cinque gol al Francavilla. Non facciamo stropicciare gli occhi ma non siamo nemmeno così indietro. C’è chi non aveva mai fatto questo calcio ed è normale e inevitabile che abbia bisogno di tempo”.

“Dobbiamo bilanciare le fasce perché a sinistra siamo meno incisivi che a destra. Ci sono errori di gioventù e ritardi di apprendimento dei ruoli da parte di qualcuno. Ma la volontà non è mai mancata. Manca un po’ di profondità, da dicembre magari cambieremo pelle e potremo finalmente provare in allenamento considerato che non ci saranno più turni infrasettimanali ogni settimana. Abbiamo già giocato tre partite importanti, con la Turris che era prima in classifica, l’Avellino e la Casertana, che per risorse e qualità sono squadre blasonate. Ora servono applicazione in allenamento, mentre l’attenzione e la concentrazione faranno la differenza in partita. Noi ce la giochiamo con tutti ma solo se giochiamo da squadra. Altrimenti rischi di toppare con chi sulla carta sembra meno competitivo. Abbiamo gente che in C non ha mai giocato e quindi deve essere affamata di apprendere. Dove non si arriva con la tecnica e la tattica il Messina devi arrivarci con la corsa”.

