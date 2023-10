ACR Messina, Sciotto: “Orgoglioso del nuovo sponsor. Presente anche in Serie A”

L' ACR Messina ha vinto in casa l'ultimo match contro l' Avellino per 1-0 grazie al gol dell'ex Plescia . Finale di match teso con le espulsioni di Benedetti e Polito . Con questo successo i peloritani sono usciti momentaneamente dalla zona retrocessione ma con due partite in meno rispetto alla maggior parte delle compagini del girone. Ha parlato il presidente dei siciliani ai microfoni ufficiali sul nuovo accordo con lo sponsor. Di seguito le parole:

“Sono contento per il nuovo sponsor e allo stesso tempo orgoglioso, perché un marchio internazionale ha deciso di puntare sul Messina. Segno evidente del rinnovato entusiasmo intorno alla principale squadra di calcio cittadino. Peraltro, lo dimostra il fatto che è stato sottoscritto un accordo su base biennale. StarCasinò Sport è stato presente sulle maglie di numerosi club di serie A e da oggi lo sarà anche su quelle dell’ACR Messina. Per questo importante accordo commerciale desidero ringraziare preliminarmente Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy, Daniela Lazzaro e Saverio Provenzano che rappresentano Infront Italy in Sicilia e Calabria. Ma un ringraziamento particolare va anche a Mario Bonsignore e al suo staff che cura il marketing, per il lavoro svolto nella definizione della trattativa”