Messina-Casertana 1-1, Ragusa: “Pecchiamo di inesperienza, le critiche sono ingiuste”

Le parole di Antonino Ragusa al termine del match tra ACR Messina e Casertana, valido per il recupero della seconda giornata di Serie C.

Parola ad Antonino Ragusa . L'esterno offensivo dell' ACR Messina , al termine del match tra la compagine guidata da Modica e la Casertana , valido per il recupero della seconda giornata del girone C di Serie C , ha parlato in sede conferenza stampa. Di seguito, le parole dell'ex Sassuolo :

“Sul gol non ho capito nemmeno io cosa avesse fischiato l’arbitro. Dopo il gol ci siamo abbassati troppo, purtroppo pecchiamo ancora di inesperienza. Dopo un grande secondo tempo, una partita così va portata a casa. Sono due punti persi. Non so se ho ancora i 90’ sulle gambe, non avendo avuto mai la possibilità di giocare un’intera partita. Critiche? Sono state ingiuste. Sbagliare qualche partita ci sta, ci siamo resi conto di aver giocato male contro il Sorrento. In questa categoria la malizia è molto importante e noi dobbiamo crescere da questo punto di vista".