Serie C: pareggio tra ACR Messina e Casertana, sconfitto il Pescara di Zeman

Sono passati all'archivio i match di recupero di alcune giornate del campionato di Serie C. Nel pomeriggio pareggio per due a due tra Spal e Lucchese, gara ripartita dal 57° dopo la sospensione per il diluvio che colpì Ferrara. Il Pescara di Zeman è stato sconfitto in trasferta sul campo del Pineto. Decisivo il gol di Gambale al 74esimo minuto di gioco. Pari per uno a uno tra ACR Messina e Casertana nella sfida valida per il recupero della seconda giornata del Girone C di Serie C.