Rinaudo: “Lund la prima scelta. Vasic-Desplanches giovani importanti, Peda….”

"Sicuramente partire in ritiro con giocatori nuovi è determinante, un momento di aggregazione, un momento dove la squadra si conosce bene, dove possono passare tanto tempo insieme senza avere lo stress della partita. Sono arrivati subito giocatori importanti come Lucioni, Ceccaroni, Mancuso e Insigne, oltre a giovani molto importanti come Vasic e Desplanches. Negli ultimi 10 giorni di mercato altri 4 giocatori? L'obiettivo era quello di mettere a disposizione del mister 22 titolari. Questo è stato un obiettivo raggiunto. Certo è che il mercato è sempre difficile e imprevedibile. La trattativa di Lund è stata la più complessa. Il ragazzo era impegnato con la sua squadra per le qualificazioni Europee, ma lui è sempre stata la nostra scelta come noi siamo stati la prima scelta di Lund. Abbiamo deciso, dunque, di aspettarci anche se abbiamo prolungato i tempi. Poi ci sono giocatori come Henderson, Di Francesco e Coulibaly che hanno rinunciato alla Serie A, questo a conferma di quanto è importante l'attrazione per il Palermo e per il City Football Group. Inoltre, l'ultimo giorno di mercato abbiamo acquistato Peda, un altro giocatore di prospettiva importante che rimarrà alla Spal per un'altra stagione, per fare esperienza. Sicuramente lui è uno di quei giovani su cui il Palermo punterà per il futuro in maniera importante".