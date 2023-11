Messina-Juve Stabia, Modica: “Serve prestazione importante, per la nostra dignità”

“Non ci devono interessare le loro assenze. Non possiamo guardare l’avversario, potrebbe arrivare anche la Juventus. Serve una prova importante, di rispetto e orgoglio, anche per la nostra dignità. Mi aspetto una prestazione e un piglio differente rispetto alle ultime uscite casalinghe. I numeri dicono che hanno perso soltanto una volta, hanno grande ritmo e intensità di gioco, ma se pensiamo a questo non dovremmo neppure presentarci. “Non ci devono interessare le loro assenze. Non possiamo guardare l’avversario, potrebbe arrivare anche la Juventus. Serve una prova importante, di rispetto e orgoglio, anche per la nostra dignità. Mi aspetto una prestazione e un piglio differente rispetto alle ultime uscite casalinghe. I numeri dicono che hanno perso soltanto una volta, hanno grande ritmo e intensità di gioco, ma se pensiamo a questo non dovremmo neppure presentarci. Dobbiamo venirne fuori, anche l’Avellino aveva iniziato male. Del Sorrento dissi che non era una cattiva squadra e anche il Giugliano che era stato sottovalutato da tanti sta facendo cose importanti. Sono cicli e momenti. Dopo nove giornate empaticamente eravamo il Messina più bello degli ultimi anni, possiamo tornare a proporre un calcio gradevole. La città parla tanto, quattro sconfitte non si possono dimenticare come i punti persi e regalati, che pesano. Dobbiamo onorare e sudare la maglia, ultimamente non ci siamo riusciti. In settimana ci siamo ritrovati come gruppo per capire dove migliorare per riconquistare la simpatia dei tifosi. Ci siamo ricompattati per capire se c’erano margini per essere ancora squadra. Non sono stupido ma chiedo rispetto, anche alla stampa".