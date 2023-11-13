Serie C, 13a giornata: zero reti in Juve Stabia-Foggia. Ok Picerno e pari Benevento ⚽️ ⚽️ 13 novembre 2023 - 23:14 13 novembre

Girone A Il derby piemontese tra Pro Vercelli e Novara è stato una partita molto bella e ricca di emozioni. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e hanno creato molte occasioni da gol. Alla…