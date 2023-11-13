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La sfida tra Juve Stabia e Catanzaro della serata odierna ha dato il via alla quinta giornata di Serie B. Il match del Ceravolo è stata una partita avvincente, intensa e vibrante. Partita che si…
La Juve Stabia si prepara ad affrontare una nuova avventura, dopo il quinto posto dell'anno appena concluso. Con Pagliuca che ha salutato le vespe (ufficiale il suo passaggio all'Empoli) si è cercato…
Sono appena terminati i primi 45 minuti delle semifinali dei playoff di Serie B 2024-2025, di seguito i risultati dopo il primo tempo: Juve Stabia- Cremonese 1-0 Catanzaro-Spezia 0-0
Quando si parla di sfide tra Juve Stabia e Palermo al "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, i numeri sorridono decisamente ai rosanero. IL BILANCIO Negli ultimi sei scontri ufficiali disputati in…
In trasferta con Mediagol: Juve Stabia-Palermo (stadio Romeo Menti, guida breve per i tifosi)
Castellammare di Stabia si prepara ad accogliere un match cruciale per le sorti dei play off di Serie B. Abbiamo pensato di accompagnarvi in questa trasferta raccogliendo le principali informazioni…
Il Palermo si appresta a giocare i play-off dopo un'annata colma di delusioni e speranze disattese. Partirà dall'ottavo posto, l'ultimo utile per disputare gli spareggi promozione. I rosanero non…
Manca ormai soltanto l'ulima giornata del campionato di Serie B 2024/25 la corsa playoff entra nel vivo. Juve Stabia, Catanzaro e Cesena si preparano a scendere in campo nella 34 giornata, ma alle…
Palermo-Juve Stabia, i precedenti: rosanero in vantaggio sulle Vespe
Domenica alle 15:00, lo stadio “Renzo Barbera” sarà il palcoscenico della sfida tra Palermo e Juve Stabia, valida per la 22ª giornata di Serie B. I PRECEDENTI TRA LE DUE SQUADRE Il bilancio…
"Abbiamo giocato una bella partita ma abbiamo preso tre gol dal niente. Potevamo concretizzare le occasioni contro una squadra importante che penso, basta vedere i cambi, c'entra poco con la…
E' tutto pronto per Juve Stabia-Palermo. Alle ore 15:00, allo Stadio "Romeo Menti", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Guido Pagliuca nella gara valevole per la quinta giornata…
Queste le formazioni ufficiali della gara Juve Stabia-Palermo, valevole per la 5ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025, in programma alle ore 15.00. JUVE STABIA: 20 Thiam, 3 Rocchetti, 4…
Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Palermo tornerà in campo sabato pomeriggio. La squadra di Alessio Dionisi affronterà in trasferta la Juve Stabia di Guido Pagliuca nella gara valevole…
"Siamo un gruppo giovane e ambizioso, questo è soltanto l’inizio del viaggio. Dovremo superare tante insidie. E finalmente sabato contro il Palermo torniamo a giocare davanti alla nostra gente". Lo ha…
E' ufficiale: Juve Stabia-Palermo, gara in programma il prossimo 14 settembre alle ore 15:00, si giocherà allo Stadio "Romeo Menti" di Castellammare. Si tratta della prima partita stagionale che la…
Alla Juve Stabia bastava un pareggio per tornare in Serie B e a Benevento è arrivato il punto decisivo. La squadra di Guido Pagliuca ha conquistato lunedì sera la promozione aritmetica in cadetteria…
Foggia-Crotone 2-1: doppietta Silvestro, beffa Baldini all’esordio
Beffa Baldini all’esordio sulla panchina del Crotone. A Foggia finisce due a uno per la formazione di Cudini in grado di realizzare due gol nel finale di partita. Al 64’ Crotone in vantaggio grazie…
Parola a Josep Clotet. L'ex allenatore di SPAL e Brescia, reduce da un esonero in Russia dal Torpedo Moskau, è intervenuto nel corso della trasmissione Contatto Sport su Prima TV per parlare del…
La Juventus domani, a partire dalle ore 21:00 sarà impegnata contro il Frosinone, nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia. L'Allianz Stadium sarà il teatro del confronto tra la…
Il Messina cerca i tre punti nel match in programma questo pomeriggio contro la Juve Stabia. Alle ore 16:15, allo Stadio "San Filippo-Franco Scoglio", andrà in scena la sfida valevole per la…
Parola a Giacomo Modica. L'allenatore dell'ACR Messina - in sede di conferenza stampa - ieri è andato senza troppi giri di parole al punto. Non teme l'esonero, crede nella sua squadra e vuole grandi…
Termina la 14esima giornata del girone C di Serie C 2023-2024. Alle ore 18:30 si sono giocate Juve Stabia-Sorrento e Potenza-Audace Cerignola. Derby campano privo di forti emozioni. Match molto fisico…
Girone A Il derby piemontese tra Pro Vercelli e Novara è stato una partita molto bella e ricca di emozioni. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e hanno creato molte occasioni da gol. Alla…