Palermo-Juve Stabia, i precedenti: rosanero in vantaggio sulle Vespe

I precedenti tra Palermo e Juve Stabia, una sfida che ha visto i rosanero trionfare più volte sulla squadra di Castellamare di Stabia.

⚽️ Mediagol 18 gennaio 2025 (modifica il 18 gennaio 2025 | 08:12)

Domenica alle 15:00, lo stadio “Renzo Barbera” sarà il palcoscenico della sfida tra Palermo e Juve Stabia, valida per la 22ª giornata di Serie B.

I PRECEDENTI TRA LE DUE SQUADRE — Il bilancio complessivo vede il Palermo in netto vantaggio, con 14 vittorie su 22 incontri ufficiali, a fronte di 3 successi della Juve Stabia e 5 pareggi. L’ultima sfida risale al settembre 2024, quando i rosanero si imposero per 3-1 sul campo delle vespe.

Il Palermo ha una tradizione positiva nei confronti casalinghi: dal 1987 a oggi, ha sempre mantenuto il controllo del match al “Barbera”, come dimostra il successo per 3-1 del febbraio 2022 in Serie C. Al contrario, la Juve Stabia ha trovato il successo esterno soltanto nel lontano 2000, in Serie C1.

I MOMENTI CHIAVE — Tra i ricordi più significativi c’è il doppio confronto della stagione 2013/14 in Serie B, quando i rosanero conquistarono sei punti fondamentali per la promozione in Serie A. All’andata, al “Barbera”, furono Di Gennaro, Abel Hernandez e Lafferty a firmare il 3-0. Al ritorno, a Castellammare di Stabia, il Palermo si impose nuovamente con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Bolzoni e al sigillo del "mudo" Vazquez.

Un altro episodio degno di nota risale ai playoff di Serie C del 2021, quando il Palermo eliminò la Juve Stabia vincendo 2-0 in trasferta. In quell’occasione, furono Valente e Saraniti a trascinare i rosanero al turno successivo.