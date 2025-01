Palermo, seduta mattutina in vista della Juve Stabia: il report

Continua la preparazione in vista del match importantissimo contro la Juve Stabia, in programma domenica 19 gennaio. I rosanero questa mattina, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un’esercitazione 11 vs 11 su fase difensiva e fase offensiva, cross e conclusioni in porta. A concludere la seduta palle inattive a favore.