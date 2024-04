Juve Stabia promossa in Serie B, mister Pagliuca: “Fatto una grande impresa”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Juve Stabia dopo il punto decisivo conquistato contro il Benevento.

9 aprile 2024

Alla Juve Stabia bastava un pareggio per tornare in Serie B e a Benevento è arrivato il punto decisivo. La squadra di Guido Pagliuca ha conquistato lunedì sera la promozione aritmetica in cadetteria dopo aver condotto sempre in testa il Girone C di Lega Pro. E va così ad aggiungersi al Cesena e al Mantova, che hanno già festeggiato il salto di categoria. La Juve Stabia ritrova così la Serie B dopo quattro stagioni dopo la retrocessione nell'estate del 2020.

"Abbiamo fatto un qualcosa di impensabile all’inizio: ho un grande staff e sono felice per loro perché sono stati sempre al mio fianco - ha dichiarato il tecnico della Juve Stabia in sede di conferenza stampa -. Sono i primi artefici di questa splendida cavalcata insieme ai calciatori, al nostro direttore e al nostro presidente, sempre vicini alla squadra senza mai averci fatto mancare nulla. Dedico questa vittoria a loro, a mia moglie, a mio figlio e ai miei genitori. Sono contento per Castellammare e la nostra Curva Sud. Abbiamo vissuto insieme questo sogno tenendoci per mano durante tutto il percorso".

"Questo è un campionato devastante: c’erano sette-otto squadre competitive al massimo, un campionato equilibrato verso l’alto. Voglio fare i complimenti al Benevento, squadra forte che gioca a calcio, con una società altrettanto forte e a tutte quelle squadre che hanno lottato con noi fino a poco tempo fa. Abbiamo giocato un bel calcio ma facendo anche delle gare sporche, cercando di portare a casa un risultato importante. Non siamo mai scesi in campo soltanto per vincere, ma anche con l’intento di migliorarci sempre e ciò ci ha reso più liberi sul piano mentale. E’ un pareggio che ci ha permesso di compiere una grande impresa: sapevamo che era una partita difficile e i nostri tifosi ci hanno sostenuto prima di partire, ci hanno gratificato e riempito di autostima", ha concluso.

