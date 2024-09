Juve Stabia, Pagliuca: “Siamo ambiziosi. Col Palermo finalmente torniamo in casa”

"Siamo un gruppo giovane e ambizioso, questo è soltanto l’inizio del viaggio. Dovremo superare tante insidie. E finalmente sabato contro il Palermo torniamo a giocare davanti alla nostra gente". Lo ha detto Guido Pagliuca, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dal tecnico della neopromossa Juve Stabia, prossimo avversario in campionato del Palermo che, dopo 4 partite, è in testa alla classifica con otto punti insieme a Pisa e Spezia. Di seguito, le sue dichiarazioni:

"Sentivamo la necessità di ritrovare i nostri tifosi. C’è un legame forte con la squadra, noi lottiamo per loro in ogni partita. Io arrivato a Castellammare nell’estate 2023 dopo il Siena? Ho ricevuto la telefonata del presidente Langella. La lungimiranza della società mi ha colpito. Poi ho visto il mare, mi sono subito sentito come a Cecina. Tutti i 25 giocatori in rosa arrivano dalla C. Hanno grande umiltà e voglia di fare. A loro dico che dobbiamo giocare organizzati e avere chiaro l’obiettivo. Quello della cresciuta quotidiana per puntare la salvezza".