LE PAGELLE DI JUVE STABIA-PALERMO 1-3. Prova di forza dei rosa che dimostrano carattere e un copione di gioco

Gioca una partita ordinata ma va in sofferenza quando viene puntato in velocità. Per sua fortuna nei momenti caldi viene aiutato dai compagni con continui raddoppi.

Autore dell'assist sull'1-0 di Segre, si getta spesso in avanti per aumentare la densità, lasciando inevitabilmente scoperta la sua corsia di campo. Non è un caso che fin quando è in campo, la Juve Stabia attacchi dal suo lato. LUND (dal 73') 6 non ha grandi occasioni per mettersi in evidenza ma difende con attenzione.