Juve Stabia-Palermo: i precedenti, il dato sorride ai rosanero

tra i ricordi più dolci per i tifosi rosanero spicca il successo del 19 Maggio 2021, quando il Palermo vinse 2-0 in una gara decisiva dei playoff di serie C, spianando la strada grazie ai gol di Valente e Saraniti . Anche nel 2022, nonostante l'inferiorità numerica i rosanero riuscirono a imporsi per 3-1. Nella stagione 2024/25 di Serie B, il Palermo ha confermato la sua supremazia negli scontri diretti con la Juve Stabia, infatti i rosanero sono stati capaci di superare per 1-3 le vespe grazie ai gol di Segre, Henry e Brunori.