Juventus, Allegri: “Perin ok, gioca uno tra Danilo e Rugani. Frosinone spensierato”

La Juventus domani, a partire dalle ore 21:00 sarà impegnata contro il Frosinone, nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia. L'Allianz Stadium sarà il teatro del confronto tra la Vecchia Signora la rivelazione di questa competizione, brava ad eliminare con un sono 0-4 il Napoli di Walter Mazzarri. Max Allegri, tecnico bianconero, ha presentato la partita alla vigilia, in sede di conferenza stampa. Di seguito, le sue parole:

400 PANCHINA IN SERIE A – «Ha un valore importante. Sono molto contento di questo traguardo, raggiungerla con la Juventus e avere davanti due mostri sacri del calcio italiano e mondaiale come Trapattoni, che ho avuto come allenatore a Cagliari e Lippi, a cui sono legato a livello affettivo è un grande onore per me. La cosa più importante domani è quella di vincere la partita, passare il turno e arrivare in semifinale».

INFORTUNATI – «No Chiesa non può giocare perchè non è convocato (ride ndr) oggi il ginocchio stava meglio. Non è niente di preoccupante e e se tutto procede martedì sarà sicuramente a disposizione. Cambiaso sta bene. Fuori abbiamo Chiesa, Rabiot, De Sciglio che sta facendo un percorso personale e Kean. Tutti gli altri ci saranno».

DANILO – «Non ho ancora deciso, ma Gatti e Bremer giocano. Danilo e Rugani vedremo chi gioca tra i due. In porta Perin, torna Locatelli».

KEAN – «Di mercato non parlo, anche perchè domani c’è la partita e poi al resto ci pensano Giuntoli e Manna. E poi non sono io che posso dire qual è la sua destinazione migliore. Kean è un giocatore della Juventus e io sono contento della sua prima parte della stagione, nonostante ora sia fermo da qualache partita».

MECCANISMI FASCIA SINISTRA- «Abbiamo lavorato su questo in questi giorni. Basta alzare un pochettino l’attenzione e ritornare tutti un pochino ad avere paura di prendere gol. Dobbiamo essere meno pigri in fase difensiva. I ragazzi lo sanno e stiamo lavorando per migliorare».

PARTITA – «Domani partita secca, una squadra la nonostante i 3 gol subiti è andata sul 3-2 e con la possibilità di pareggiare. Una squadra spensierata. Per loro è un’occasione diciamo quasi unica per arrivare in semifinale vincere contro la Juve. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo e vogliamo arrivare in semifinale . Domani serve una partita seria e giusta. Affrontiamo una squadra che comunque ha battuto 4-0 il Napoli e servirà una buona partita. Fanno tanti gol e bisognerà stare attenti. Gol presi? Con la Salernitana abbiamo preso gol per un errore tecnico. Con il Genoa, Salernitana e Frosinone… Non si può fare un campionato senza subire gol, è impossibile. I gol vanno però presi in un certo modo non in quel modo che l’abbiamo preso noi».

400 PANCHINE – «Più vecchio calcisticamente sì, sono anche contento di esserlo. Quando sono arrivato qui non pensavo di fare 8 anni alla Juventus. Poi sono stato fermo, ma è dal 2014 che sono qui alla Juventus. Motivo di orgoglio per me e mi piace. Non pensiamo a quello che è stato, dobbiamo guardare avanti. Più che la 400 partita, c’è una seminfinale da raggungere. Una cosa che ho imparato qui alla Juve è che bisogna vedere quello che succede un minuto dopo, non un minuto prima».

ILING CAMBIASO INSIEME – «Difficilmente, cosi ne prendete altri due nella formazione. Perchè Cambiaso ha avuto l’influenza e Iling ha giocato un buon tempo ed ‘è un buon cambio, domani decido. Domani o gioca Weah-Kostic o Iling-Cambiaso o comunque ci sono 4 esterni che possono giocare. Cambiaso può fare anche la mezz’ala. L’importante è che stiamo tutti bene. Anche a Salerno i cambi a Salerno sono stati importanti e determinanti».

