LE PAGELLE DI JUVE STABIA-PALERMO 1-0. Fallimento totale sotto tutti gli aspetti firmato CFG e Dionisi

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo esce mestamente contro la Juve Stabia mettendo un punto a una stagione fallimentare sotto tutti i punti di vista.

AUDERO 6

Salva il risultato in un paio di occasioni e non può nulla sul gol che si insacca all'incrocio dei pali da un metro di distanza.

DIAKITÈ 4,5

Partita nel complesso opaca con un'unica fiammata nel finale, quando trova il tempo e la precisione per un buon cross verso Di Mariano dopo un dribbling sulla trequarti. Per il resto, fatica a farsi notare sia in fase difensiva che offensiva, risultando spesso fuori dal gioco e poco incisivo.

BANIYA 3,5

L'avversario che ogni attaccante tecnico sogna di affrontare, dimostra per l'ennesima volta di non essere ancora pronto per palcoscenici importanti (se si può davvero definire importante uno spareggio playoff di Serie B) facendosi mandare al bar una spallata che sulla carta doveva fargli il solletico.

CECCARONI 5

Gioca con la consueta calma e una buona dose di intelligenza tattica, cercando di dare ordine alla retroguardia. Tuttavia, non riesce a compensare le evidenti fragilità di una fase difensiva che appare spesso disorganizzata e vulnerabile. Sul gol subito arriva a un soffio dall'intervento decisivo, ma non basta. In fase offensiva, il suo contributo risulta più limitato del solito, anche se sfiora il pareggio al 96' con un colpo di testa pericoloso che dimostra il suo spirito combattivo fino all’ultimo istante.