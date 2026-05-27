Il nome di Ignazio Abate è diventato uno dei più caldi del mercato allenatori italiano dopo la grande stagione vissuta sulla panchina della Juve Stabia. Il tecnico campano, arrivato a Castellammare nell’estate 2025, è riuscito a conquistare tutti grazie a un calcio moderno, intenso e offensivo, portando le Vespe fino ai playoff di Serie B nonostante le difficoltà societarie che hanno accompagnato gran parte della stagione. L’ex allenatore della Primavera del Milan ha dimostrato grande personalità nella gestione del gruppo e delle pressioni ambientali, diventando una delle rivelazioni assolute del campionato cadetto. Proprio per questo motivo diversi club hanno iniziato a seguire con attenzione il suo profilo in vista della prossima stagione. In Serie A il club più interessato sembra essere il Sassuolo, che valuta Ignazio Abate come possibile erede di Fabio Grosso in caso di separazione. Interesse concreto anche da parte del Parma e del Torino, entrambi alla ricerca di un allenatore giovane e capace di valorizzare i talenti. In Serie B, invece, si sono mossi Pisa e Modena, ma nelle ultime settimane anche il Padova avrebbe intensificato i contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Il club veneto apprezza molto il lavoro svolto da Ignazio Abate alla Juve Stabia e starebbe valutando di affidargli un progetto tecnico ambizioso per il prossimo campionato. Al momento il tecnico resta legato alla Juve Stabia da un contratto fino al 2027, ma il suo futuro dipenderà molto dalle garanzie che offrirà la società stabiese nelle prossime settimane.