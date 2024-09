Juve Stabia-Palermo si giocherà al Menti, Langella: “Per noi è un fortino”

E' ufficiale: Juve Stabia-Palermo , gara in programma il prossimo 14 settembre alle ore 15:00, si giocherà allo Stadio "Romeo Menti" di Castellammare. Si tratta della prima partita stagionale che la squadra di Guido Pagliuca affronterà fra le mura amiche, avendo giocato in questo avvio di stagione in quel di Piacenza . Lo stadio avrà capienza di 7.114 posti di cui 300 per il settore ospiti.

"Ora dobbiamo essere rispettosi e garantire la pubblica sicurezza agli stabiesi e agli ospiti che vengono a Castellammare. Merita rispetto di regole e di rigore. Con la commissione di prima abbiamo avuto dei vantaggi per la sicurezza - ha dichiarato il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, come riportato da 'Stabiachannel' -. Siamo un club in crescita. Ringrazio il sindaco e gli operatori del Comune che si sono fatti in quattro per raggiungere questo obiettivo. Dopo tanti sacrifici, finalmente torniamo a giocare al Menti. Oggi avremo bisogno di una capienza maggiore, ma è uno stadio che sorge al centro della città. Per noi è un fortino. Più di ieri, oggi abbiamo questa grande pressione dal dodicesimo uomo, che stimoli i ragazzi affinché si arrivi a questa benedetta salvezza".