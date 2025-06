Juve Stabia, ufficiale l’arrivo di Abate: è lui il nuovo allenatore

La Juve Stabia si prepara ad affrontare una nuova avventura, dopo il quinto posto dell'anno appena concluso. Con Pagliuca che ha salutato le vespe (ufficiale il suo passaggio all'Empoli) si è cercato un tecnico con un'idea di gioco simile e, dopo qualche settimana di casting, il nome che più ha convinto è stato quello di Abate, con l'ufficialità arrivata nelle ultime ore. L'ex terzino del Milan viene da un'ottima stagione con la Ternana nonostante l'esonero, in cui ha dimostrato idee di gioco chiare e interessanti. Adesso la grande occasione, sostituendo uno dei migliori tecnici dello scorso campionato che tanto bene ha fatto con i campani, sia in C che in cadetteria. L'auspicio di tutti i tifosi della Juve Stabia è, dunque, che il giovane binomio Lovisa-Abate possa replicare la grande stagione appena vissuta.