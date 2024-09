Juve Stabia-Palermo, Pagliuca: “I tre gol errori nostri, non si è vista differenza”

"Abbiamo giocato una bella partita ma abbiamo preso tre gol dal niente. Potevamo concretizzare le occasioni contro una squadra importante che penso, basta vedere i cambi, c'entra poco con la categoria". Lo ha detto Guido Pagliuca, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Romeo Menti". "Questa è la Serie B, sono situazioni che ci devono fare crescere. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che hanno lottato. Siamo riusciti a mettere in difficoltà il Palermo, poi sul rigore, dove oggettivamente abbiamo sbagliato, abbiamo perso la partita", ha proseguito il tecnico della Juve Stabia.

"Nessun alibi per gli infortuni. Dobbiamo solo ripartire e migliorare la gestione in alcune zone di campo, ma ai ragazzi non rimprovero nulla. Non dobbiamo mollare. Analizzeremo la partita e cercheremo di migliorarci. Ma sono felice del lavoro che stiamo facendo. È una battuta di arresto che abbiamo più concesso noi rispetto alle occasioni del Palermo, a parte il secondo gol che è stata una grande giocata individuale. Abbiamo avuto diverse palle gol importanti. Va analizzata la partita in modo onesto. Il Palermo ha avuto un'occasione e ne ha fatti tre. Noi abbiamo giocato ma non abbiamo fatto gol. Sarebbe meglio per il futuro perdere palla in zone diverse del campo. Oggi avevamo in campo qualche ragazzo che l’anno scorso non era nemmeno titolare in Serie C. Ma non hanno fatto vedere la differenza".